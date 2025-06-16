«Самая сексуальная в мире волейболистка» показала фото в распахнутой рубашке

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют самой сексуальной в мире волейболисткой, показала откровенное фото. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка запечатлела себя на камеру в зеркало. Так, она предстала перед поклонниками в распахнутой голубой рубашке и бикини. При этом на размещенном кадре видно, что раздельный купальник включает в себя частично оголяющий грудь бюстгальтер с ярким принтом и плавки с завязками на талии.

«Прямо от силовых тренировок к пляжу», — подписала знаменитость снимок.

Ранее сообщалось, что боец смешанного стиля Пейдж Ванзант поделилась откровенным фото из спальни. Тогда секс-символ MМA попозировала перед зеркалом в крошечном бикини.