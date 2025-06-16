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12:38, 16 июня 2025Мир

США перебросили авианосец после ударов Израиля по Ирану

Reuters: Американский авианосец USS Nimitz покинул Южно-Китайское море
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Anderson W. Branch / Handout / Reuters

Американский авианосец USS Nimitz покинул Южно-Китайское море и направился на запад на фоне нарастающей напряженности между Ираном и Израилем. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные портала Marine Traffic.

«Американский авианосец USS Nimitz в понедельник утром вышел из Южно-Китайского моря, направляясь на запад... Авианосец планировал посетить город Дананг в конце этой недели, но два источника, включая одного дипломата, сообщили, что официальный прием, запланированный на 20 июня, был отменен», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Иран через посредников обратился к США с призывом оказать влияние на Израиль и остановить его удары по стране.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.

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