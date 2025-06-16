Три человека погибли при ударе Ирана по Израилю

The Times of Israel: Три человека погибли при ударе Ирана по Израилю

Три человека погибли в результате иранского удара по центральной части Израиля, сообщает издание The Times of Israel в Telegram-канале.

Атака пришлась на центральную часть страны. Еще около 30 человек пострадали.

Ранее сообщалось, что трое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие травмы.

Израиль начал операцию против Ирана 13 июня, ударив по ядерным объектам, военным базам страны и по расположению личного состава иранской армии. Эта атака, получившая название «Нация львов», стала, по словам израильских властей, ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана.