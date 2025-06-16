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21:30, 16 июня 2025Мир

ЦАХАЛ показал уничтожение двух иранских истребителей на видео

ЦАХАЛ сообщила об уничтожении двух самолетов F-14 в аэропорту Тегерана
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетВзрывы в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила два иранских самолета F-14 в аэропорту Тегерана. Об этом израильские вооруженные силы сообщили в Telegram-канале, прикрепив соответствующее видео.

«Самолет израильских Военно-воздушных сил (ВВС), пролетавший над Тегераном, уничтожил два истребителя F-14 в аэропорту Тегерана. Эти самолеты предназначались, среди прочего, для перехвата самолетов израильских ВВС», — указано в сообщении.

Отмечается, что ВВС также сорвали попытку запуска беспилотников из Ирана в сторону Израиля, нанеся удар по группе военных, готовивших эту атаку.

Ранее Израиль нанес удар по штаб-квартире иранского гостелевидения во время выпуска новостей. Взрыв произошел в прямом эфире телеканала «Вещание Исламской Республики Иран» (IRIB TV3).

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