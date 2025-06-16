Турист заплатил за секс с 13-летней девочкой в Таиланде и поплатился

Французский турист занялся сексом с 13-летней девочкой в Таиланде и поплатился. Об этом сообщило издание The Bangkok Post.

По данным источника, 44-летний иностранец заплатил за секс с подростком и вызвал ее в отель на курорте Паттайя. Мужчину задержали в номере Pattaya Plaza Condotel 8 июня по подозрению в растлении малолетних. Тем не менее он отверг все обвинения.

Полиция выяснила, что 13-летняя потерпевшая стала жертвой принудительной проституции. Ее продали в сексуальное рабство во время визита к матери, которая работала в пивном баре. Расследование продолжается.

Ранее двое братьев из Ирландии изнасиловали туристку на курорте Магалуф в Испании. Они пригласили девушку в отель и напоили алкоголем.

