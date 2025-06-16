Украинец женился на теще для побега из страны

ГПСУ: На Украине мужчина женился на теще, чтобы выехать за границу

На Украине 29-летний мужчина женился на своей 47-летней теще, чтобы выехать за границу. Об этом сообщает государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

«В пункте пропуска "Могилев-Подольский" задержали 29-летнего мужчину, который вместе с 47-летней "женой" пытался выехать за границу», — говорится в сообщении.

Пара уверяла сотрудников погранслужбы, что разница в возрасте не является преградой для их большой любви. Несмотря на это, муж и жена путались в деталях и избегали ответов на простые вопросы.

Позднее выяснилось, что женщина является бывшей тещей своего супруга, а брак был заключен, чтобы обойти ограничения на выезд из страны для мужчин призывного возраста.

Погранслужба направила запрос в Нацполицию по факту выявления правонарушений по статьям о незаконном пересечении государственной границы и уклонению от призыва на военную службу во время мобилизации.

Ранее глава Центра поддержки аэроразведки Вооруженных сил Украины (ВСУ), волонтер Мария Берлинская призвала украинских женщин и мужчин с 18 лет готовиться к мобилизации. При этом она уточнила, что у Украины пока есть мобилизационный ресурс.