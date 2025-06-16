Австрия поддержала новое сокращение поставок газа из России в Европу

Австрия сообщила о падении поставок газа из России в Евросоюз на 70 процентов

Импорт российского газа в Европу в последние два года снизился на 70 процентов, однако определенная зависимость по-прежнему сохраняется. Об этом рассказала госсекретарь министерства экономики, энергетики и туризма Австрии Элизабет Цехетнер, передает «Интерфакс».

По ее словам, обсуждения по дальнейшему снижению поставок ведутся, поскольку страны считают важным продвижение энергетической независимости в Европе.

«Самым важным принципом должно быть создание надежного энергоснабжения в долгосрочной перспективе», — подчеркнула она перед саммитом Группы семи (G7) в Канаде, отметив, что для Европы крайне важно не перейти из одной зависимости в другую. Речь идет о сжиженном природном газе (СПГ) из США.

Ранее издание Financial Times выяснило, что Еврокомиссия нашла способ обхода попыток Венгрии и Словакии наложить вето на запрет поставок газа из России. Речь идет о том, чтобы не включать эту меру в очередной пакет санкций, о ввести регулирование на основании торгового права, что не требует одобрения всех членов ЕС.

Если такое решение удастся провести, и оно вступит в силу, то в рамках краткосрочных контрактов импорт должен прекратиться с 2026 года, а для долгосрочных — с 2028-го.