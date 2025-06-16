В Госдуме ответили на слова Макрона о роли России в конфликте между Израилем и Ираном

Депутат Слуцкий: Макрон поставил свою русофобию выше интересов сотен тысяч людей

Президент Франции Эммануэль Макрон поставил свою предвзятость и русофобию выше интересов сотен тысяч людей, оказавшихся на грани полномасштабной войны. Об этом заявил депутат Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя слова французского политика о посредничестве России в конфликте между Израилем и Ираном.

Ранее Макрон заявил, что не верит в то, что Россия может быть посредником в урегулировании ирано-израильского конфликта.

«Во что верит или не верит Макрон — его личное дело. Публичное же заявление такого рода бумерангом бьет по самому политику, поставившему свою предвзятость и русофобию выше интересов сотен тысяч людей, оказавшихся в чрезвычайно опасной ситуации — на грани полномасштабной войны», — написал Слуцкий.

Депутат отметил, что французский лидер, препятствующий разрешению конфликта на Украине, не может решать, в каких именно миротворческих миссиях будет участвовать Москва.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что открыт к идее посредничества российского лидера Владимира Путина. «Он готов. Он звонил мне по этому поводу», — отметил президент США.