В Иране сделали неожиданное заявление после уничтожения Израилем истребителей F-14

Press TV: Уничтоженные Израилем иранские истребители F-14 были муляжами

Уничтоженные Израилем истребители F-14 были ложными целями, специально установленными в аэропорту Мехрабад в Тегеране. Об этом в Telegram-канале сообщил иранский государственный телеканал Press TV.

«Несмотря на то что Израиль заявляет, что обнаружил и уничтожил самолеты F-14 ВВС армии Ирана, было подтверждено, что атакованные цели являлись муляжами, установленными в международном аэропорту "Мехрабад"», — утверждается в публикации.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) показала уничтожение двух иранских истребителей на видео. Отмечается, что ВВС также сорвали попытку запуска беспилотников из Ирана в сторону Израиля, нанеся удар по группе военных, готовивших эту атаку.

До этого сообщалось, что израильские военные самолеты нанесли удар по ядерному объекту Фордо в городе Кум. В местности ранее было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,5.