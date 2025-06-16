В Кремле рассказали о новом раунде переговоров с Украиной

Песков: Дата нового раунда переговоров России и Украины пока не определена

Точная дата нового раунда переговоров России и Украины пока не определена. Об этом завил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Действительно, такой временной срок озвучивался. Точной даты продолжения пока нет», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы продолжать переговоры с Киевом после 22 июня. Он также отметил, что американский лидер выразил заинтересованность в окончании конфликта между Россией и Украиной.

До этого президент Украины Владимир Зеленский высказался о дальнейших переговорах с Россией. Политик заявил, что определится с участием в этом процессе после завершения обмена пленными с Москвой.