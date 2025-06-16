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13:01, 16 июня 2025Мир

В Кремле высказались о новой площадке для переговоров с Украиной

Песков: Предложений о смене Стамбула на другую переговорную площадку не было
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

На данный момент предложений о смене Стамбула на другую переговорную площадку с Украиной не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Пока не заходило речи о том, чтобы выбрать какую-то другую площадку для переговоров [с Украиной]», — указал представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что на данный момент дата следующего раунда переговоров между Москвой и Киевом «не определена».

14 июня президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил готовность российской стороны продолжать переговоры с Украиной после 22 июня. Он также отметил, что глава Белого дома выразил заинтересованность в окончании украинского кризиса.

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