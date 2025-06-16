Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:57, 16 июня 2025Мир

В МИД России раскрыли детали переговоров с США по Ирану

Рябков: Россия поддерживает контакты с США по Ирану
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Россия поддерживает контакты с представителями Соединенных Штатов по вопросам, связанным с развитием ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Тема Ирана звучит в наших контактах с американскими представителями. Мы соответствующие импульсы передали американской стороне», — сказал замглавы МИД.

По его словам, в последние дни такие обсуждения велись на профильных международных многосторонних площадках.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это хороший урок для всех». В Кремле показали, как мир разделился на два лагеря после атаки Израиля на Иран

    В России спрогнозировали курс доллара

    «Додо Пицца» перевела бизнес в Казахстан

    Определились все участники сезона-2025/2026 РПЛ

    Зеленский сделал заявление о внеблоковом статусе Украины

    Курортная страна Европы усложнила пересадку россиянам

    Начальник ГАИ лишился автомойки и машин после скандального эскорта для российской певицы

    Россиянам назвали способы взыскать ущерб с затопивших жилье соседей

    Tesla выпустила новые электрокары

    Жители приграничья придумали необычный способ оповещения вместо нерабочей сирены

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости