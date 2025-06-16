В МИД России раскрыли детали переговоров с США по Ирану

Рябков: Россия поддерживает контакты с США по Ирану

Россия поддерживает контакты с представителями Соединенных Штатов по вопросам, связанным с развитием ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Тема Ирана звучит в наших контактах с американскими представителями. Мы соответствующие импульсы передали американской стороне», — сказал замглавы МИД.

По его словам, в последние дни такие обсуждения велись на профильных международных многосторонних площадках.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.

