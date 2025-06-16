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17:27, 16 июня 2025Бывший СССР

В Раде указали на ошибку ВСУ при отступлении из Курской области

Рахманин: ВСУ не построили системную фортификационную полосу в Курской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) допустили ошибку и не построили системную фортификационную полосу во время пребывания в Курской области. Об этом заявил депутат Верховной Рады Сергей Рахманин в интервью изданию New Voice (NV).

«Командиры воинских частей, которые выполняли боевые задачи непосредственно на территории Курской области, не могли понять, почему в тылу, сзади, фортификационные сооружения не делаются», — рассказал он.

По словам депутата, командиры и военные понимали, что рано или поздно придется покинуть российский регион. При этом они не позаботились заблаговременно о создании системной и масштабной полосы фортификационных сооружений.

В результате ВСУ покидали Курскую область, будучи непосредственно под огнем.

16 июня российские военнослужащие отразили атаку Вооруженных сил Украины на Курскую область. Украинский беспилотный летательный аппарат был сбит около 10:00 по московскому времени.

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