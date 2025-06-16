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10:38, 16 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о военном сотрудничестве с Ираном

Сенатор Климов: В договоре с Ираном есть основания для военного сотрудничества
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

В договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном есть основания вести военное сотрудничество, но о том, что наша страна обязана воевать за Иран, таких положений там нет, рассказал зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф направил президенту страны Масуду Пезешкиану утвержденный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Москвой. Об этом сообщило посольство Ирана в РФ.

«Мы вообще в таких конфликтах стараемся не участвовать. Наш президент проводит работу, связанную с поиском мирного урегулирования. Для этого Владимир Путин звонил и руководству Ирана, и руководству Израиля, и руководству Соединенных Штатов Америки. Мы занимаемся миротворческой деятельностью», — подчеркнул Климов.

В апреле 2025 года российский лидер Владимир Путин подписал закон о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Документ охватывает все сферы сотрудничества двух стран: оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

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