В ВСУ описали экс-командира Сил беспилотных систем фразой «больше пиара, чем работы»

«РБК-Украина»: Экс-командир СБС ВСУ Сухаревский занимался пиаром вместо работы

Бывший командующий Силами беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вадим Сухаревский занимался пиаром вместо работы и конфликтовал с главнокомандующим украинской армии Александром Сырским. Об этом изданию «РБК-Украина» заявили источники в Генеральном штабе ВСУ.

«Сухаревский периодически вообще просто не появлялся на совещания к главкому. В общем мы видели от него больше пиара, чем работы», — подчеркнули собеседники издания.

Источники «РБК-Украина» рассказали о конфликте между Генштабом ВСУ и экс-командиром СБС из-за его принципов формирования нового вида войск. По их словам, Сухаревский и его окружение регулярно отвергали помощь Генерального штаба в комплектовании подразделений и предлагаемые кандидатуры офицеров. Также отмечается неприязнь части Генштаба к офицеру из-за его стремительного роста за время специальной военной операции.

Ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил о появлении в украинской армии «военного Трампа». По его словам, речь идет об управленческих способностях нового командира СБС ВСУ.