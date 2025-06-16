Валя Карнавал показала фото в откровенном платье

Блогерша Валя Карнавал показала фото в мини-платье с кружевными вставками

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) показала фото в откровенном платье. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 7,5 миллиона подписчиков.

23-летняя инфлюэнсерша разместила серию кадров, на одном из которых предстала в зеленом мини-платье с кружевными вставками. При этом она продемонстрировала глубокое декольте. Образ завершила укладка с завитыми в локоны волосами и макияж с графическими стрелками.

Ранее в июне Валя Карнавал снялась в расстегнутых шортах. Блогерша позировала на размещенных фото на заднем сиденье красного кабриолета.

