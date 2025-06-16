Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:54, 16 июня 2025Ценности

Валя Карнавал показала фото в откровенном платье

Блогерша Валя Карнавал показала фото в мини-платье с кружевными вставками
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) показала фото в откровенном платье. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 7,5 миллиона подписчиков.

23-летняя инфлюэнсерша разместила серию кадров, на одном из которых предстала в зеленом мини-платье с кружевными вставками. При этом она продемонстрировала глубокое декольте. Образ завершила укладка с завитыми в локоны волосами и макияж с графическими стрелками.

Ранее в июне Валя Карнавал снялась в расстегнутых шортах. Блогерша позировала на размещенных фото на заднем сиденье красного кабриолета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нетаньяху допустил покушение на лидера Ирана

    Эрдоган назвал причину атаки Израиля на Иран

    Россиян призвали залить грядки молоком с йодом

    Влияние конфликта Израиля и Ирана на Россию раскрыли

    Иран отреагировал на удар Израиля по гостелевидению

    Подросток загорелся при поджоге здания в Москве

    Валя Карнавал показала фото в откровенном платье

    Российская стюардесса назвала авиакомпании с самыми высокими зарплатами

    Уехавший из России актер рассказал о жизни в бомбоубежище в Израиле

    В России двоих детей насмерть засыпало песком в карьере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости