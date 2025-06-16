Заявивший об отказе от российского урана еврокомиссар пообещал «сфокусироваться на газе»

Комиссар: ЕК «сфокусируется на газе», импорт ядерного топлива РФ запретят позже

Еврокомиссия (ЕК) отложила публикацию предложений о запрете странам Евросоюза импортировать ядерное топливо из России, в план отказа от российских энергоносителей, который представят 17 июня, они не войдут. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, его цитирует ТАСС в понедельник, 16 июня.

Чиновник, анонсировавший указанный план в начале мая, отмечал, что Брюссель к концу 2027-го намерен полностью отказаться от импорта трубопроводного газа и СПГ в рамках существующих долгосрочных контрактов. Тогда же речь шла о том, что под запрет должны попасть поставки урана, обогащенного урана и ядерного топлива.

«Это также произойдет, но позднее, на первом этапе мы сфокусируемся на газе», — сказал в понедельник Йоргенсен на фоне публикации в Financial Times, которая со ссылкой на соответствующие планы ЕК написала, что Европа может полностью прекратить импорт российского ядерного топлива к 2030 году.

Такие планы еврокомиссар, ранее отмечавший, что проект в целом «должен быть одобрен квалифицированным большинством голосов, а не единогласно», прокомментировал достаточно обтекаемо, заявив о необходимости полной уверенности в том, страны ЕС не останутся без «надежных поставок».

Стоит отметить, что, будучи кандидатом на свой нынешний пост, Йоргенсен указывал, что попытки полностью отказаться от российского газа могут привести к росту цен в Европе, а избавиться от них, не увеличив конкуренцию за альтернативные источники, будет сложно и дорого.