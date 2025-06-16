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18:49, 16 июня 2025Бывший СССР

Зеленский обратился к Австрии с двумя просьбами

Зеленский: Киев надеется на поддержку Австрии в решении вопроса беглых олигархов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Киев надеется на поддержку Австрии в решении вопроса о беглых украинских чиновниках и олигархах, скрывающихся от правосудия. Об этом в своем Telegram-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом страны Александром Ван дер Белленом.

Кроме того, он заявил, что рассчитывает на помощь Австрии в восстановлении страны после окончания конфликта. Также президенты двух стран обсудили необходимость введения новых санкций против России.

«Рассчитываем на поддержку Австрии в реконструкции нашей страны и решении вопроса о бывших украинских чиновниках и олигархах, которые скрываются от правосудия Украины», — написал Зеленский.

Президент Украины посетил Вену 16 июня, где провел встречу с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Это был его первый визит в республику с начала конфликта между Россией и Украиной.

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