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12:40, 16 июня 2025Бывший СССР

Зеленский выбрал кандидата на пост генпрокурора Украины

Зеленский согласовал кандидатуру Кравченко на должность генпрокурора Украины
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Yuliia Ovsiannikova / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Руслана Кравченко, который ранее руководил Киевской областной военной администрацией, на должность генерального прокурора Украины. Об этом сообщает Верховная Рада в Telegram-канале.

«Верховная Рада Украины рассмотрит это представление на одном из ближайших пленарных заседаний», — заявил председатель украинского парламента Руслан Стефанчук.

Сообщается, что разрешение предоставлено в соответствии с Конституцией Украины, где указано, что президент согласовывает кандидата на пост генпрокурора с одобрения Верховной Рады.

В октябре 2024 года генпрокурор Андрей Костин подал в отставку. По его словам, это произошло из-за фиктивных решений о предоставлении инвалидности сотрудникам государственных органов.

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