Зеленский выбрал кандидата на пост генпрокурора Украины

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Руслана Кравченко, который ранее руководил Киевской областной военной администрацией, на должность генерального прокурора Украины. Об этом сообщает Верховная Рада в Telegram-канале.
«Верховная Рада Украины рассмотрит это представление на одном из ближайших пленарных заседаний», — заявил председатель украинского парламента Руслан Стефанчук.
Сообщается, что разрешение предоставлено в соответствии с Конституцией Украины, где указано, что президент согласовывает кандидата на пост генпрокурора с одобрения Верховной Рады.
В октябре 2024 года генпрокурор Андрей Костин подал в отставку. По его словам, это произошло из-за фиктивных решений о предоставлении инвалидности сотрудникам государственных органов.