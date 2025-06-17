52-летняя Гвинет Пэлтроу топлес сделала завтрак возлюбленному

Американская актриса Гвинет Пэлтроу поделилась откровенным видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя звезда «Железного человека» поделилась роликом, в начале которого предстала топлес. На размещенных кадрах видно, что она была запечатлена лишь в одних шортах белого цвета. Ее внешний вид дополнила небрежная коса.

В описании к видео Пэлтроу уточнила, что готовила завтрак для своего возлюбленного. «Это был вдохновленный Тосканой высокобелковый завтрак для бойфренда. Приготовленный на сковороде с колбасой от местного мясника, белой фасолью, шпинатом, помидорами черри и, конечно же, яйцами», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что в сети появились снимки Гвинет Пэлтроу без фотошопа.