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09:07, 17 июня 2025Ценности

Бывшая возлюбленная российского миллиардера похвасталась откровенным образом

Модель Елена Перминова похвасталась образом в топе и юбке с разрезом до бедра
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lenaperminova

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова похвасталась откровенным образом. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица разместила серию фото, на одном из которых предстала в шоколадкой макси-юбке с разрезом до бедра и черным широким ремнем. При этом знаменитость продемонстрировала фигуру.

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Помимо этого, звезда надела фигурный топ. Образ завершили обувь в тон и макияж в нейтральных оттенках.

Ранее в июне экс-возлюбленная российского миллиардера в микроплатье снялась с новым избранником. Модель Елена Перминова предстала на размещенном снимке в черном облегающем микроплатье, подчеркивающем ее тело.

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