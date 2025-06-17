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10:33, 17 июня 2025Спорт

Футболист сборной России перешел из «Ростова» в московское «Динамо»

Футболист сборной России Осипенко перешел из «Ростова» в московское «Динамо»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Защитник сборной России Максим Осипенко перешел из «Ростова» в московское «Динамо». Об этом сообщается на сайте бело-голубых.

Игрок подписал контракт с новым клубом до конца сезона-2027/2028. При этом соглашение предусматривает опции продления до лета 2029-го и 2030-го. Финансовые условия сделки не сообщаются.

По информации портала Transfermarkt, «Динамо» заплатит «Ростову» 2,9 миллиона евро. За новый клуб Осипенко будет выступать по 55-м номером.

В минувшем сезоне Осипенко забил девять мячей в 30 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). В составе сборной России защитник трижды отличился в 14 матчах.

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