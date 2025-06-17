Госдума ужесточила ответственность для иноагентов

Депутаты Госдумы приняли закон об ужесточении ответственности для иноагентов

Депутаты Госдумы приняли закон об ужесточении ответственности для иноагентов. Об этом сообщил в Telegram спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

За неисполнение требований Минюста штрафы для граждан ужесточили до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 300 тысяч, а для юрлиц — до 500 тысяч рублей.

«К ответственности будут привлекать и тех, кто нарушил закон, находясь за пределами России», — подчеркнул Володин.

В 2024 году иноагентам запретили участвовать в выборах на всех уровнях российской власти. Кроме того, иноагент, уже занимающий публичную должность, теперь может остаться на посту только в том случае, если в течение 180 дней с даты вступления закона в силу был исключен из реестра.