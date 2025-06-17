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00:32, 17 июня 2025Из жизни

Министр Армии США проболтался об американском солдате на Луне

Министр Армии США Дэн Дрисколл рассказал об американском солдате на Луне
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: NASA / Unsplash

Министр Армии США Дэн Дрисколл в телевизионном интервью заявил, что на Луне якобы находится представитель американских вооруженных сил. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Дрисколл участвовал в передаче на телеканале Fox News и рассказывал о готовящемся параде. «Страна увидит все потрясающие вещи, которые сделала армия, — сказал он. — Начиная с помощи во время наводнения в Северной Каролине или лесных пожаров в Калифорнии. Или вот еще: вчера мы разговаривали с астронавтом, который сейчас на Луне, и он солдат».

Реплика о лунном астронавте вызвала бурную реакцию у пользователей соцсетей: одни предположили, что Дрисколл оговорился, другие — что проболтался. В Daily Mail предполагают, что он имел в виду американку Энн Макклейн, которая в данный момент находится на Международной космической станции. У нее действительно есть воинское звание: она полковник.

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