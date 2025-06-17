Министр Армии США проболтался об американском солдате на Луне

Министр Армии США Дэн Дрисколл в телевизионном интервью заявил, что на Луне якобы находится представитель американских вооруженных сил. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Дрисколл участвовал в передаче на телеканале Fox News и рассказывал о готовящемся параде. «Страна увидит все потрясающие вещи, которые сделала армия, — сказал он. — Начиная с помощи во время наводнения в Северной Каролине или лесных пожаров в Калифорнии. Или вот еще: вчера мы разговаривали с астронавтом, который сейчас на Луне, и он солдат».
Реплика о лунном астронавте вызвала бурную реакцию у пользователей соцсетей: одни предположили, что Дрисколл оговорился, другие — что проболтался. В Daily Mail предполагают, что он имел в виду американку Энн Макклейн, которая в данный момент находится на Международной космической станции. У нее действительно есть воинское звание: она полковник.
В декабре 2024 года бывший астронавт НАСА Лерой Чиао рассказал, что едва не столкнулся с загадочными «металлическими сферами» во время полета на своем самолете. Он заявил, что неожиданная встреча с НЛО случилась в августе 2023 года над штатом Техас.