На маркетплейсах в России стали продавать меньше поддельной электроники

IQ Technology: Продажи поддельной электроники на маркетплейсах упали на 10 %

В 2024 году на российских маркетплейсах стали продавать меньше поддельной электроники. Об этом со ссылкой на данные IQ Technology сообщает «Коммерсантъ».

Продажи контрафакта упали на 10 процентов в основном за счет премиальных брендов (Apple, Marshall, JBL), на которые приходится большая часть подделок. При этом доля поддельной техники остается на уровне 21-54 процентов от всех техники в зависимости от категории. Как отмечают аналитики IQ Technology среди смартфонов контрафакт занимает 21 (ранее — 31 процент), ноутбуков — 21 (ранее 30 процентов), мелкой кухонной техники 26 (34 процента), а среди наушников — 54 процента (годом ранее — 69 процентов).

При этом резко сократилась доля жалоб на подделки и сейчас она составляет всего 0,09 процента от общего числа доставленных заказов, что на 20 процентов меньше, чем годом ранее, отмечают в «Яндекс Маркете». По его словам, система защиты на площадке регулярно использует автоматические системы, которые могут сформировать гипотезу о подозрительности товара или продавца.

Собеседник «Ъ» на рынке электроники объясняет сокращение контрафакта усилиями государства — в том числе, работой системы маркировки «Честный знак». «Кроме того, те бренды, офисы которых продолжают работать в России, борются с контрафактом», — добавил он.

В Организации экономического сотрудничества и развития и Управления интеллектуальной собственности Европейского союза (ОЭСР) ранее заявили, что большинство контрафактных товаров — одежда, обувь и изделия из кожи, но в последние годы участились случаи подделки автодеталей, лекарств, косметики, игрушек и продуктов. Основным источником контрафакта стал Китай — на его долю пришлась почти половина (45 процента) таких товаров. Среди лидеров также отметились другие страны Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.