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10:08, 17 июня 2025Силовые структуры

Ортопед из российской больницы назначал пациентам ненужные операции

Ортопед из Приморья получил 8 лет за назначение ненужных операций 34 пациентам
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Приморский краевой суд приговорил к восьми годам колонии травматолога-ортопеда, обманывавшего пациентов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Как установил суд, мужчина работал в хирургическом отделении транспортной поликлиники во Владивостоке. В период с марта 2015 года по май 2018-го он убеждал пациентов в необходимости проведения операций на суставы, которые на самом деле им были не нужны. При этом для убедительности потерпевших вводили в наркоз и имитировали проведение операций, хотя сами оперативные вмешательства не проводились.

Подобным образом травматолог-ортопед обманул 34 пациента, которые заплатили за операции в сумме почти шесть миллионов рублей. Часть этих денег шли в кассу поликлиники, а часть – лично врачу.

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Как сообщил источник «Ленты.ру» в силовых структурах, речь идет о 42-летнем травматологе-ортопеде Сергее Глущаке. Глущак был единственным врачом такой специальности в ведомстве здравоохранения транспорта Приморского края, так что его заключения проверить никто не мог и альтернативы у пациентов не было.

В ходе расследования врач-ортопед был взят под домашний арест. После неоднократного нарушения режима суд принял решение отправить его в СИЗО.

В итоге его признали виновным по частям 2 и 3 статьи 159 («Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, а также с причинением ущерба в значительном и крупном размерах») УК РФ. Кроме лишения свободы, врач должен будет выплатить штраф в размере 1,2 миллиона рублей и не сможет заниматься врачебной деятельностью три года.

Ранее Карпинский городской суд приговорил к двум годам ограничения свободы онколога Ашима Уулу Талантбека, который отправил на МРТ пациента с электрокардиостимулятором.

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