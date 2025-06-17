Павла Волю пригласили на роды

Беременная телеведущая Тодоренко пригласила юмориста Павла Волю на роды

Известная российская телеведущая и блогерша Регина Тодоренко, беременная третьим ребенком, пригласила звезду Comedy Club Павла Волю на роды. К юмористу она обратилась в выпуске шоу «Дерзкая готовка», доступном на YouTube.

Ведущая шоу, супруга Воли Ляйсан Утяшева рассказала, что юморист хотел присутствовать на ее родах, но она попросила мужа этого не делать. «Если он хочет еще посмотреть, я могу позвать его на свои. Паш, если вдруг ты захочешь посмотреть чьи-то роды, как будто [можешь прийти]» — поиронизировала Тодоренко.

Утяшева в ответ на это уточнила, что Воля хотел присутствовать только на родах своей жены.

О третьей беременности Тодоренко стало известно ранее в июне после того, как телеведущая пришла в облегающем платье на годовщину свадьбы артистов Владимира Преснякова и Натальи Подольской. Слухи о том, что ведущая ждет третьего ребенка, появились в апреле.