Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:42, 17 июня 2025Интернет и СМИ

Павла Волю пригласили на роды

Беременная телеведущая Тодоренко пригласила юмориста Павла Волю на роды
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Известная российская телеведущая и блогерша Регина Тодоренко, беременная третьим ребенком, пригласила звезду Comedy Club Павла Волю на роды. К юмористу она обратилась в выпуске шоу «Дерзкая готовка», доступном на YouTube.

Ведущая шоу, супруга Воли Ляйсан Утяшева рассказала, что юморист хотел присутствовать на ее родах, но она попросила мужа этого не делать. «Если он хочет еще посмотреть, я могу позвать его на свои. Паш, если вдруг ты захочешь посмотреть чьи-то роды, как будто [можешь прийти]» — поиронизировала Тодоренко.

Утяшева в ответ на это уточнила, что Воля хотел присутствовать только на родах своей жены.

О третьей беременности Тодоренко стало известно ранее в июне после того, как телеведущая пришла в облегающем платье на годовщину свадьбы артистов Владимира Преснякова и Натальи Подольской. Слухи о том, что ведущая ждет третьего ребенка, появились в апреле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Курский чиновник погиб при ударе украинского БПЛА в Белгородской области

    Симоньян описала Пашиняна словами «раздухарился, как бессмертный»

    На рейсе до Ибицы пьяные туристы устроили драку и попали на видео

    Пашинян обвинил Карапетяна в мошенничестве и обратился на «ты»

    США перебросят истребители на Ближний Восток

    В МИД прокомментировали обыски у директора российской компании в Армении

    Разработан точечный антибиотик нового поколения

    Мирная жительница погибла при ударе дрона ВСУ по автомобилю в российском регионе

    Мужчина не дожил до конца автобусного тура из-за разъевших его ногу плотоядных бактерий

    Трамп пригрозил верховному лидеру Ирана словами «мы знаем, где ты»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости