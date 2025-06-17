Погибшим при атаке дрона ВСУ оказался записавший обращение к Путину чиновник

Погибший при атаке дрона ВСУ чиновник Гаркавенко записывал обращение к Путину

Глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко, погибший в Белгородской области при ударе украинского беспилотника, ранее записывал видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил экс-советник бывшего губернатора Курской области, социальный технолог Роман Алехин в своем Telegram-канале.

«Об Александре Гаркавенко вся Россия узнала из аудиозаписи его разговора с кем-то из представителей администрации, в которой он рассказал о проблемах с обороной и о том, что никто из чиновников и местных силовиков не хотел взять на себя ответственность и объявить эвакуацию», — написал Алехин. По его словам, позже Гаркавенко записал видеообращение к российскому лидеру о необходимости услышать суджан.

О гибели Гаркавенко сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, БПЛА Вооруженных сил Украины атаковал легковой автомобиль около села Борисполье.

Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ массово атаковали Белгородскую область. Под удар попали села Старовщина, Муром, Волчья Александровка, хутор Церковный, поселок Октябрьский, а также города Шебекино и Грайворон.