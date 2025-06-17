Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:39, 17 июня 2025Россия

Погибшим при атаке дрона ВСУ оказался записавший обращение к Путину чиновник

Погибший при атаке дрона ВСУ чиновник Гаркавенко записывал обращение к Путину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко, погибший в Белгородской области при ударе украинского беспилотника, ранее записывал видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил экс-советник бывшего губернатора Курской области, социальный технолог Роман Алехин в своем Telegram-канале.

«Об Александре Гаркавенко вся Россия узнала из аудиозаписи его разговора с кем-то из представителей администрации, в которой он рассказал о проблемах с обороной и о том, что никто из чиновников и местных силовиков не хотел взять на себя ответственность и объявить эвакуацию», — написал Алехин. По его словам, позже Гаркавенко записал видеообращение к российскому лидеру о необходимости услышать суджан.

О гибели Гаркавенко сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, БПЛА Вооруженных сил Украины атаковал легковой автомобиль около села Борисполье.

Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ массово атаковали Белгородскую область. Под удар попали села Старовщина, Муром, Волчья Александровка, хутор Церковный, поселок Октябрьский, а также города Шебекино и Грайворон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран нанес удары по авиабазам Израиля

    Израильские военные забрали машину у жены Макаревича

    Цены на нефть выросли из-за эскалации конфликта Ирана и Израиля

    Трамп отказался отправлять чиновников на переговоры с Ираном

    Погибшим при атаке дрона ВСУ оказался записавший обращение к Путину чиновник

    ЦАХАЛ назвала количество уничтоженных ЗРС армии Ирака

    Испания призвала Евросоюз ввести эмбарго на поставки оружия Израилю

    Вратарь «Краснодара» рассказал об играх с травмой в чемпионском сезоне РПЛ

    В МИД России прокомментировали атаки Израиля на атомные объекты Ирана

    Названа цена самой дешевой квартиры в Сочи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости