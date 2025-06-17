Популярный российский актер порадовался запрету на въезд в Латвию

Актер Павел Прилучный порадовался запрету на въезд в Латвию

Российский актер Павел Прилучный высказался о запрете на въезд в Латвию. Его цитирует Ura.ru.

«Слава богу, что запретили, честно говоря, а то уж я нервничал, что не запретят», — пошутил артист, добавив, что узнал о новости от корреспондента агентства. Прилучный также добавил, что у него нет никакого имущества в Латвии.

Ранее министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила о внесении Павла Прилучного в список нежелательных лиц. По словам министра, звезде сериала «Мажор» запретили посещать Латвию на неопределенный срок.