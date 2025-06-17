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07:30, 18 июня 2025Наука и техника

Производитель ракет Taurus представил дрон-камикадзе

Defense News: MBDA представила дрон-камикадзе One-Way Effector
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Европейская компания MBDA, которая производит крылатые ракеты SCALP и Taurus, представила новый дрон-камикадзе на Парижском авиасалоне. Аппарат предназначен для поражения средств противовоздушной обороны перед основным ударом крылатыми ракетами, сообщает Defense News.

Представитель MBDA Хьюго Кокере отметил, что дрон One-Way Effector будут выпускать серийно. По его словам, аппарат обойдется в несколько раз дешевле крылатых ракет. MBDA сотрудничает с неназванным производителем беспилотников и французской автомобильной компанией, чтобы нарастить производство до 1000 дронов в месяц.

Дрон-камикадзе с реактивным двигателем сможет доставить 40 килограммов полезной нагрузки на расстояние до 500 километров. Максимальная скорость аппарата — 400 километров в час. Работу над One-Way Effector начали в декабре, а первый полет планируют совершить осенью. Компания может выпустить первую серийную партию беспилотников в 2027 году.

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Кокере подчеркнул, что аппарат разработали для вооруженных сил Франции. В ближайшее время могут начать переговоры о закупке дронов-камикадзе.

Ранее в июне стало известно, что Вооруженные силы России применили новый дрон-камикадзе «Клин» для поражения украинского безэкипажного катера (БЭК) в Черном море. Беспилотник получил боевую часть с воздушным подрывом, которая обеспечивает большую площадь поражения.

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