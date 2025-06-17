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16:05, 17 июня 2025Экономика

В Госдуме оценили идею Милонова о запрете секс-шопов словами о психиатре

Депутат Куринный назвал инициативу Милонова о запрете секс-шопов очень странной
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Christian Charisius / dpa / Globallookpress.com

Идею депутата Госдумы Виталия Милонова о продаже секс-игрушек по рецепту врача и закрытии секс-шопов может оценить только психиатр или психолог, хотя она при первом же рассмотрении выглядит очень странной. Таким образом предложение своего коллеги прокомментировал для RTVI замглавы комитета Госдумы по охране здоровья врач-хирург Алексей Куринный.

«Излишнее вмешательство господина Милонова во все сферы, какие только возможно, до хорошего не доведет», — констатировал он.

По мнению Милонова, секс-игрушки приводят к снижению уровня рождаемости. Использование таких «аксессуаров», уверен депутат, допустимо в случае какого-то расстройства.

«Мое мнение, что эти товары вредны и вообще не нужны. Их продажа — развращение общества», — заключил он.

До этого депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов в целях повышения рождаемости предложил отключать семьям без детей ночью интернет.

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