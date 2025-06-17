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00:32, 18 июня 2025Наука и техника

Разработан способ полного устранения рака поджелудочной

CWRU: Разработали вакцину против рака поджелудочной железы
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: ljubaphoto / Getty Images

Ученые из Университета Кейс Вестерн Резерв и клиники Кливленда разработали вакцину против самого смертельного вида рака — рака поджелудочной железы. В доклинических испытаниях препарат полностью избавил от опухоли более половины животных. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Разработанная вакцина действует на основе липидных наночастиц, которые доставляют в организм специальные антигены — маркеры, «обучающие» иммунную систему распознавать и атаковать раковые клетки. При этом вакцина запускает сильный иммунный отклик, активируя T-клетки, способные уничтожать опухоль.

В отличие от индивидуализированных вакцин, этот препарат рассчитан на широкий круг пациентов: антигены нацелены на наиболее распространенные мутации при панкреатической аденокарциноме. Кроме того, вакцина формирует «иммунную память», то есть может использоваться не только для лечения, но и для профилактики заболевания у людей из группы риска.

Следующий этап — комбинирование вакцины с ингибиторами контрольных точек, которые усиливают иммунный ответ.

Ранее ученые уже использовали CAR-T-терапию для лечения рака, но она чаще работала только при заболеваниях крови, вроде лейкемии. При опухолях, например, в желудке, такой метод почти не помогал.

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