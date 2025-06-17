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16:58, 17 июня 2025Моя страна

Россиянам дали советы по выбору отеля для отдыха с ребенком

«Туту»: Россиянам с детьми важно учитывать наличие ванной в номере отеля
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Heinz Kühbauch / ImageBroker.com / Globallookpress.com

Россиянам, которые едут на отдых с ребенком, важно учитывать, есть ли в номере отеля ванна и куда выходят окна. Советы по выбору гостиницы дала соотечественникам руководитель маркетинга отелей в сервисе путешествий сервиса путешествий «Туту» Марина Тиханкова, ее комментарий оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Если окна выходят на оживленную улицу, ребенок будет часто просыпаться, объяснила она. А наличие ванной избавит от необходимости везти с собой ванночку для малыша. Тиханкова также посоветовала проверить заранее, запрещено ли курить в номере.

Ранее стало известно, что у россиян, путешествующих семьями, вырос интерес к поездкам в Татарстан. В этом регионе туристов привлекают развитая инфраструктура, разнообразие отелей и событийная программа.

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