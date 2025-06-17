Россиянам рассказали о штрафах до 15 тысяч рублей на курортах

Эксперт по ЖКХ Бондарь: За нарушение правил туриста оштрафуют на 15 тысяч

Штрафы для туристов на курортах — это не только меры ограничения, но и важные инструменты для поддержания порядка, чистоты и безопасности, рассказал общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт рассказал о случаях, когда отдыхающие курят вне специально отведенных зон, например на пляже, что наказывается штрафом от 500 до 1500 рублей. Аналогично, в летний сезон нередки случаи распития алкоголя в общественных местах — за это могут выписать штраф до 1500 рублей, предупредил он. Нередко встречаются ситуации, когда люди выбрасывают мусор мимо урн или оставляют его на пляже, что карается штрафом от 2000 до 3000 рублей, также добавил Бондарь.

Важно понимать, что эти меры введены не для того, чтобы испортить отдых, а для сохранения природы и обеспечения комфортного пребывания для всех. Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ

«Бывает, что туристы шумят поздно вечером, громко разговаривают или ведут себя грубо, мешая другим отдыхающим, за что могут заплатить до 2500 рублей, а в крайних случаях — попасть под арест до 15 суток. Нередко встречаются случаи, когда отдыхающие загорают на «диком» пляже, где купание запрещено — за это предусмотрен штраф от 3000 до 4500 рублей. А разведение костров на берегу, особенно без соблюдения правил пожарной безопасности, часто приводит к штрафам от 5000 до 15 тысяч рублей», — предупредил собеседник «Ленты.ру».

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