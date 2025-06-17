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13:14, 17 июня 2025Путешествия

Россияне будут летать в ОАЭ на более вместительных самолетах

«Аэрофлот» перевел рейсы в ОАЭ на более вместительные самолеты
Алина Черненко

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Авиакомпания «Аэрофлот» перевела рейсы в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) на более вместительные самолеты. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы российского перевозчика.

Уточняется, что такое решение было принято в связи с закрытием воздушного пространства Ирана и обострением обстановки на Ближнем Востоке. Теперь россияне будут летать в ОАЭ на широкофюзеляжных Boeing 777. Ранее часть рейсов выполнялась на Boeing 737.

В пресс-службе авиакомпании пояснили, что это позволит увеличить провозную емкость на 90 дополнительных мест на каждом рейсе. По данным источника, билеты находятся в открытой продаже. Их могут оформить в том числе туристы, которые ищут альтернативу из-за сокращения полетной программы других перевозчиков.

Ранее авиакомпания FlyDubai отменила рейсы в один российский и один белорусский города. Отмечалось, что самолеты крупного перевозчика ОАЭ не будут летать в Санкт-Петербург и Минск до 17 июня включительно.

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