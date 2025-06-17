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17:01, 17 июня 2025Моя страна

Россияне назвали способ снять тревогу и стресс

«Купибилет»: Россияне назвали путешествия способом снять тревогу
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

Россияне назвали путешествия своим способом снять тревогу и стресс — такое мнение высказали 46 процентов опрошенных. Результаты исследования сервиса «Купибилет» оказались в распоряжении «Ленты.ру».

При этом 18 процентов респондентов заявили, что поездки всегда улучшают их эмоциональное состояние, а 29 процентов ответили — иногда. Остальные участники исследования признались, что не чувствуют подобного эффекта во время путешествий.

42 процента опрошенных признались, что готовы потратить на поездку около 200 тысяч рублей, а 29 процентов — 100 тысяч рублей. Значительно меньше людей рассматривают варианты дешевле 50 тысяч рублей (19 процентов) или около 300 тысяч рублей (10 процентов).

Ранее в другом опросе россияне признались в желании отдохнуть в сельской местности на ферме. Об этом сообщили примерно 60 процентов респондентов.

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