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01:58, 17 июня 2025Россия

Российский сенатор захотела сложить полномочия

Сенатор от Коми Шумилова решила досрочно сложить полномочия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Сенатор от Республики Коми Елена Шумилова решила досрочно сложить свои полномочия по собственному желанию. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета по регламенту Совета Федерации Вячеслав Тимченко.

Он уточнил, что от законотворца уже поступило соответствующее заявление. Верхняя палата российского парламента рассмотрит этот вопрос 18 июня.

Шумилова является членом комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

26 марта в отставку подала сенатор от Тувы Дина Оюн. До этого Совфед по итогам голосования досрочно прекратил полномочия сенатора от Архангельской области Александра Некрасова.

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