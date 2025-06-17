Российский сенатор захотела сложить полномочия

Сенатор от Коми Шумилова решила досрочно сложить полномочия

Сенатор от Республики Коми Елена Шумилова решила досрочно сложить свои полномочия по собственному желанию. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета по регламенту Совета Федерации Вячеслав Тимченко.

Он уточнил, что от законотворца уже поступило соответствующее заявление. Верхняя палата российского парламента рассмотрит этот вопрос 18 июня.

Шумилова является членом комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

26 марта в отставку подала сенатор от Тувы Дина Оюн. До этого Совфед по итогам голосования досрочно прекратил полномочия сенатора от Архангельской области Александра Некрасова.