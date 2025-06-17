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10:50, 17 июня 2025Ценности

Спутница Брэда Питта появилась на премьере фильма в оголяющем тело топе

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Фитнес-тренер Инес де Рамон в откровенном наряде появилась на премьере фильма «Формула-1». Снимки публикует Daily Mail.

32-летняя возлюбленная голливудского актера Брэда Питта вышла на ковровую дорожку в юбке с бахромой и топе с глубоким декольте, прозрачная ткань которого оголяла ее тело. Свой образ спутница телезвезды дополнила широким черным ремнем, а в руках она держала небольшую бежевую сумку.

Известно, что Питт сыграл в картине «Формула-1» одну из главных ролей наряду с Идрисом Демсоном, Керри Кондон и Хавьером Бардемом.

Ранее в июне лысина на затылке 61-летнего Брэда Питта вызвала ажиотаж в сети.

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