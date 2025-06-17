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18:43, 17 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о роли осужденных-убийц в ВСУ

The Times: Осужденные убийцы больше всего ценятся в ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заинтересованы в наборе заключенных, осужденных за убийство. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на заместителя министра юстиции Украины Евгения Пикалова.

Чиновник отмечает, что 6 процентов от общего числа завербованных в армию Украины заключенных осуждены по статье «убийство». Больше всего в рядах ВСУ осужденных по статьям «мошенничество» и «кража».

«Командиры видят в осужденных высокий потенциал выживаемости и лучшую психологическую устойчивость во время прямых боестолкновений. Самый высокий спрос — в категории осужденных за убийства», — сообщается в материале газеты.

Ранее сообщалось, что защитные фортификации в Сумской области на границе Украины с Россией строились в последний момент и на скорую руку.

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