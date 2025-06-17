В Раде заявили о построенных на скорую руку фортификациях на границе с Россией

Депутат Рады Рахманин: Фортификации в Сумской области строились на скорую руку

Фортификации в Сумской области на границе Украины с Россией строились на скорую руку. Об этом заявил депутат Верховной Рады Сергей Рахманин, его слова опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».

По его словам, укрепления в регионе начали строить, уже когда украинские войска покидали Курскую область России. При этом парламентарий подчеркнул, что их возводили под огнем российских войск.

«Фортификации были сделаны на скорую руку, они не были сделаны вовремя», — сказал он.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая призвала украинцев не дожидаясь приказа властей начать эвакуацию из приграничных районов Сумской области. Она подчеркнула, что украинские войска провалили подготовку к обороне региона.