Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:04, 17 июня 2025Интернет и СМИ

Телешоу со знаменитым актером спешно включило рекламу из-за критики Израиля

Актер Хавьер Бардем раскритиковал действия Израиля на американском шоу «Взгляд»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: видео The View

Знаменитый актер Хавьер Бардем в эфире популярного американского ток-шоу «Взгляд» (The View) раскритиковал действия Израиля по отношению к сектору Газа, после чего в передаче спешно включили рекламу. На это обратило внимание издание Daily Mail.

На шоу Бардем подчеркнул, что ситуация в Газе достигла критической точки и отметил, что испытывает глубокую боль и страдание от увиденных им в СМИ фотографий, на которых запечатлена ситуация там. Также он заявил, что международные эксперты по правам человека называют происходящее в Газе геноцидом, с чем он согласен.

Ведущая шоу Вупи Голдберг попыталась прервать речь актера, однако Бардем успел закончить свою мысль и сказать, что важно сохранять человечность. Вскоре после этого в шоу включили рекламу.

Ранее сообщалось, что гостья британского ток-шоу «Этим утром» (This Morning) Эмма Рид подверглась критике из-за того, как заявила в эфире, что дает антидепрессанты своему псу. Пользователи посчитали, что у собак не может быть депрессии

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран нанес удары по авиабазам Израиля

    Бывшую жену Путина внесли в санкционные списки

    В США сообщили о проведении Трампом экстренного совещания в Белом доме

    Пожар в одном из медийных центров Тегерана попал на видео

    «Неужели я проведу 40 лет, сидя перед монитором?» Молодежи больше не нужна карьера и миллионы. Что они больше всего ценят теперь?

    На западе Тегерана раздались взрывы

    Губерниев назвал зачинщика кампании против совмещения Карпиным постов в сборной и «Динамо»

    Убийцу из зловещей секты Чарльза Мэнсона могут выпустить на волю. За что она провела в тюрьме 54 года?

    Археологи обнаружили корабль легендарного капитана Кука

    В России заподозрили формирование экономики стагнации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости