Телешоу со знаменитым актером спешно включило рекламу из-за критики Израиля

Актер Хавьер Бардем раскритиковал действия Израиля на американском шоу «Взгляд»

Знаменитый актер Хавьер Бардем в эфире популярного американского ток-шоу «Взгляд» (The View) раскритиковал действия Израиля по отношению к сектору Газа, после чего в передаче спешно включили рекламу. На это обратило внимание издание Daily Mail.

На шоу Бардем подчеркнул, что ситуация в Газе достигла критической точки и отметил, что испытывает глубокую боль и страдание от увиденных им в СМИ фотографий, на которых запечатлена ситуация там. Также он заявил, что международные эксперты по правам человека называют происходящее в Газе геноцидом, с чем он согласен.

Ведущая шоу Вупи Голдберг попыталась прервать речь актера, однако Бардем успел закончить свою мысль и сказать, что важно сохранять человечность. Вскоре после этого в шоу включили рекламу.

Ранее сообщалось, что гостья британского ток-шоу «Этим утром» (This Morning) Эмма Рид подверглась критике из-за того, как заявила в эфире, что дает антидепрессанты своему псу. Пользователи посчитали, что у собак не может быть депрессии