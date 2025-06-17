В Армении оценили риски новой войны с Азербайджаном

Спикер парламента Армении Симонян: Необходимо нейтрализовать риски войны с Баку

Еревану необходимо нейтрализовать все возможные риски войны с Баку. Вероятность нового конфликта с Азербайджаном оценил спикер парламента Армении Ален Симонян, передает ТАСС.

«Риски войны с Азербайджаном минимальны, и мы должны работать над тем, чтобы их полностью нейтрализовать», — заявил парламентарий.

Он отметил, что правительство республики предпринимает самые активные меры по недопущению возможной эскалации конфликта.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил народ Азербайджана с мусульманским праздником Курбан-байрам. Это произошло впервые в истории двусторонних отношений.