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15:36, 17 июня 2025Наука и техника

В Европе прокомментировали урезание бюджета НАСА

Глава ЕКА Ашбахер: Урезание бюджета НАСА негативно скажется на Европе
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Michael Weekes Jr. / Reuters

Планируемое урезание бюджета НАСА может негативно сказаться на европейской космической отрасли. Такой комментарий глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер дал французской газете Le Figaro.

«Когда вы видите эти сокращения в процентах и миллиардах долларов, вы понимаете, что речь идет о существенных суммах. Это плохие новости для Европы», — сказал руководитель.

Глава ЕКА добавил, что урезание бюджета НАСА затронет совместные европейско-американские программы в космонавтике. Ашбахер выразил надежду, что складывающаяся ситуация позволит Европе стать более автономной.

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Ранее член комитета по науке от Демократической партии Палаты представителей Джордж Уайтсайдс заявил, что администрация президента США Дональда Трампа не осознает ценности науки для НАСА и страны.

Также в июне НАСА опубликовало подробности о планируемом резком сокращении — почти на 25 процентов — своего бюджета.

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