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09:02, 16 июня 2025Наука и техника

В США заявили о непонимании науки Трампом

Демократ Уайтсайдс: Трамп не осознает ценность науки для НАСА и США
Иван Потапов
Иван Потапов
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа не осознает ценности науки для НАСА и страны, заявил член комитета по науке от Демократической партии Палаты представителей Джордж Уайтсайдс. Об этом пишет издание SpaceNews.

Парламентарий назвал катастрофическим планируемое администрацией Трампа сокращение бюджета НАСА на 2026 финансовый год на почти 25 процентов, что означает урезание вдвое финансирования научных программ агентства. «Похоже, что администрация не понимает важности науки и технологий для нашей экономики и нашего лидерства в мире», — сказал Уайтсайдс.

Парламентарий привел пример Китая, активно развивающий использование мультиспектральных изображений в науках о Земле, в которых США хотят сохранить лидерство. «Китайцы запускают в космос буквально десятки таких приборов, и для нас отказ от лидерства в области мультиспектральных изображений — это не просто вопрос, связанный с атмосферной наукой, но и ограничение, ограничение нашей возможности находить ключевые полезные ископаемые по всему миру, по всей нашей стране, которые будут иметь решающее значение в борьбе за будущую экономику этого столетия», — уверен демократ.

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Уайтсайдс поддержал продолжение финансирования лунной программы Artemis и заявил, что ошеломлен решением Трампа снять кандидатуру бизнесмена Джареда Айзекмана на пост главы НАСА.

Ранее Джаред Айзекман объяснил это решение Дональда Трампа корыстными интересами некоторых людей и своей связью с предпринимателем Илоном Маском.

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