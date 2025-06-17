В Израиле сообщили о запуске ракет из Ирана

Армия обороны Израиля сообщила о запуске ракет из Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о запуске ракет из Ирана. Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии.

Как утверждается в публикации, некоторое время назад в нескольких районах страны прозвучали сирены в связи с обнаружением запущенных в направлении государства ракет.

«В настоящее время Военно-воздушные силы Израиля проводят операции по перехвату и нанесению ударов, где это необходимо, для устранения угрозы», — отмечается в сообщении.

Ранее агентство Fars со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявило, что Иран будет непрерывно наносить удары по Израилю до раннего утра.