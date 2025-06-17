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03:51, 17 июня 2025Мир

В Израиле сообщили о запуске ракет из Ирана

Армия обороны Израиля сообщила о запуске ракет из Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mohamad Torokman / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о запуске ракет из Ирана. Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии.

Как утверждается в публикации, некоторое время назад в нескольких районах страны прозвучали сирены в связи с обнаружением запущенных в направлении государства ракет.

«В настоящее время Военно-воздушные силы Израиля проводят операции по перехвату и нанесению ударов, где это необходимо, для устранения угрозы», — отмечается в сообщении.

Ранее агентство Fars со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявило, что Иран будет непрерывно наносить удары по Израилю до раннего утра.

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