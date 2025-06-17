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17:46, 17 июня 2025Моя страна

В Калининградской области в море выпустили двух краснокнижных тюленят

Два детеныша краснокнижного тюленя вернулись в Балтийское море на Куршской косе
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Два детеныша серого балтийского тюленя, занесенного в Красную книгу, выпущены в естественную среду обитания в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба национального парка «Куршская коса».

Трех истощенных краснокнижных тюленят нашли на побережье Балтийского моря весной 2025 года. Зоологи спасли их и отправили на курс реабилитации в специализированный центр «Сердце морей». Центр был создан при участии «Москвариума» на базе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и открыт в марте 2025 года.

«Детеныши попали в центр в тяжелом состоянии, их вес составлял всего 15 кг, что на 60 процентов меньше нормы. Сейчас тюленята весят порядка 40 килограммов. Благодаря короткому сроку реабилитации и оперативному набору требуемой массы, они быстро адаптируются к естественной среде обитания», — отметила Ирина Мейнцер, куратор АНО «Сердце морей». На видео тюленята выглядывают из боксов, смело прыгают по песку и ныряют в воду.

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Третий тюлененок остался под наблюдением ветеринаров и будет выпущен до конца лета. Серые балтийские тюлени находятся под угрозой исчезновения — ежегодно десятки особей нуждаются в помощи на побережье Балтики.

Ранее сообщалось, что сотни маленьких тюленят заполонили остров рядом с Сахалином. Крохотные млекопитающие заняли лежбища в Охотском море, старательно делая первые шаги.

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