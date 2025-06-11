Сотни маленьких тюленят заполонили российский остров

Сотни маленьких тюленят заполонили остров возле Сахалина

Сотни маленьких тюленят заполонили один российский остров. Соответствующую публикацию разместили в Telegram-канале Amur Mash.

Крохотные млекопитающие обосновались на участке суши возле Сахалина. Отмечается, что они заняли лежбища в Охотском море, старательно делая первые шаги. На кадрах видно, как каждый угол территории заполнен этими животными, которые издают характерные звуки.

В мае на видео попала операция по спасению маленького тюленя, который оказался в беде. Сообщалось, что белек долгое время провел без воды, из-за чего был очень слаб.