В Красноярске нашли артефакты пятитысячелетней давности

Археологи нашли в Красноярске артефакты пятитысячелетней давности

В Красноярске обнаружили артефакты пятитысячелетней давности на месте будущего Суриков-центра. Об этом сообщает местный портал «7 Мой Красноярск».

Археологи нашли на площадке, где в августе начнется строительство упомянутого центра, десятки связанных с историей города артефактов. Среди последних находок — номерной знак извозчика 1913 года, нательные кресты, пуговицы, монеты 1903 года, а также стеклянные аптечные флаконы.

«Точный возраст артефактов установим, когда будет проведено датирование, но уже уверенно можно говорить, что это более пяти тысяч лет», — заявил директор АНО «Археологическое исследование Сибири» Тимофей Ключников и добавил, что все обнаруженные предметы будут переданы в музей-усадьбу В. И. Сурикова.+

Отмечается, что археологические работы завершатся к концу июня, а уже 1 августа стартует строительство культурного центра, приуроченного к 400-летию Красноярска. Проект объединит историческую усадьбу художника и современное пространство для выставок, мастер-классов и просветительских мероприятий. Завершение строительства запланировано на 2027 год.

Ранее в июне стало известно, что средневековые кресты покажут на выставке в российском городе.