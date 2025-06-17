Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:23, 17 июня 2025Моя страна

В Красноярске нашли артефакты пятитысячелетней давности

Археологи нашли в Красноярске артефакты пятитысячелетней давности
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: «7 канал Красноярск»

В Красноярске обнаружили артефакты пятитысячелетней давности на месте будущего Суриков-центра. Об этом сообщает местный портал «7 Мой Красноярск».

Археологи нашли на площадке, где в августе начнется строительство упомянутого центра, десятки связанных с историей города артефактов. Среди последних находок — номерной знак извозчика 1913 года, нательные кресты, пуговицы, монеты 1903 года, а также стеклянные аптечные флаконы.

Материалы по теме:
Без спешки. О виртуальных российских музеях
Без спешки.О виртуальных российских музеях
23 ноября 2021
«Мне всегда были интересны старинные вещи» Истории россиян, которые посвятили свою жизнь поиску уникальных находок
«Мне всегда были интересны старинные вещи»Истории россиян, которые посвятили свою жизнь поиску уникальных находок
24 ноября 2021

«Точный возраст артефактов установим, когда будет проведено датирование, но уже уверенно можно говорить, что это более пяти тысяч лет», — заявил директор АНО «Археологическое исследование Сибири» Тимофей Ключников и добавил, что все обнаруженные предметы будут переданы в музей-усадьбу В. И. Сурикова.+

Отмечается, что археологические работы завершатся к концу июня, а уже 1 августа стартует строительство культурного центра, приуроченного к 400-летию Красноярска. Проект объединит историческую усадьбу художника и современное пространство для выставок, мастер-классов и просветительских мероприятий. Завершение строительства запланировано на 2027 год.

Ранее в июне стало известно, что средневековые кресты покажут на выставке в российском городе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Курский чиновник погиб при ударе украинского БПЛА в Белгородской области

    Вэнс рассказал о готовящихся мерах Трампа по Ирану

    Симоньян описала Пашиняна словами «раздухарился, как бессмертный»

    На рейсе до Ибицы пьяные туристы устроили драку и попали на видео

    Пашинян обвинил Карапетяна в мошенничестве и обратился на «ты»

    США перебросят истребители на Ближний Восток

    В МИД прокомментировали обыски у директора российской компании в Армении

    Разработан точечный антибиотик нового поколения

    Мирная жительница погибла при ударе дрона ВСУ по автомобилю в российском регионе

    Мужчина не дожил до конца автобусного тура из-за разъевших его ногу плотоядных бактерий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости