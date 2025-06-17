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08:38, 17 июня 2025Интернет и СМИ

В российском регионе ограничили мобильный интернет

В Тюменской области в целях безопасности граждан ограничили мобильный интернет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В Тюменской области введены ограничения мобильного интернета. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области.

Ограничения наблюдаются с 12 июня по настоящее время. Данные меры приняты в целях обеспечения безопасности граждан. «Стационарный интернет и сети WI-FI работают в штатном режиме», — говорится в сообщении. В центре добавили, что доступ к мобильному интернету будет восстановлен, «как только обстановка позволит».

В начале июня губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в регионе временно ограничена работа мобильного интернета. Он призвал жителей с пониманием отнестись к принятым мерам. До этого аналогичные меры были введены в Ярославской области в связи с возможными провокациями с использованием беспилотников.

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