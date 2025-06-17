Филиппо: Трамп поступил правильно, отчитав Запад за исключение России из G8

Президент США Дональд Трамп поступил правильно, когда отчитал всех членов «Большой семерки» (G7) за исключение России из формата «Большой восьмерки» (G8). Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Президент Трамп отчитал всех глав стран — участниц "Большой семерки" за идиотское исключение России из клуба и за то, что они развязали конфликт [на Украине]! Он прав во всем этом!» — подчеркнул политик.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле согласны с позицией Трампа по ошибочному исключению России из «Большой восьмерки». Однако он отметил, что подобный формат уже не представляет для Москвы интереса, поскольку нынешняя «семерка» выглядит «весьма блекло и достаточно бесполезно» по сравнению с G20.

Ранее Трамп выразил мнение, что решение Запада исключить Россию из G8 было ошибкой. Он добавил, что российский лидер Владимир Путин не хочет разговаривать ни с кем из западных политиков из-за их политического курса и оскорблений в адрес Москвы.