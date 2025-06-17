Президент США Дональд Трамп поступил правильно, когда отчитал всех членов «Большой семерки» (G7) за исключение России из формата «Большой восьмерки» (G8). Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в социальной сети Х.
«Президент Трамп отчитал всех глав стран — участниц "Большой семерки" за идиотское исключение России из клуба и за то, что они развязали конфликт [на Украине]! Он прав во всем этом!» — подчеркнул политик.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле согласны с позицией Трампа по ошибочному исключению России из «Большой восьмерки». Однако он отметил, что подобный формат уже не представляет для Москвы интереса, поскольку нынешняя «семерка» выглядит «весьма блекло и достаточно бесполезно» по сравнению с G20.
Ранее Трамп выразил мнение, что решение Запада исключить Россию из G8 было ошибкой. Он добавил, что российский лидер Владимир Путин не хочет разговаривать ни с кем из западных политиков из-за их политического курса и оскорблений в адрес Москвы.