Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:37, 17 июня 2025Мир

Во Франции восхитились решением Трампа отчитать Запад из-за России

Филиппо: Трамп поступил правильно, отчитав Запад за исключение России из G8
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп поступил правильно, когда отчитал всех членов «Большой семерки» (G7) за исключение России из формата «Большой восьмерки» (G8). Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Президент Трамп отчитал всех глав стран — участниц "Большой семерки" за идиотское исключение России из клуба и за то, что они развязали конфликт [на Украине]! Он прав во всем этом!» — подчеркнул политик.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле согласны с позицией Трампа по ошибочному исключению России из «Большой восьмерки». Однако он отметил, что подобный формат уже не представляет для Москвы интереса, поскольку нынешняя «семерка» выглядит «весьма блекло и достаточно бесполезно» по сравнению с G20.

Ранее Трамп выразил мнение, что решение Запада исключить Россию из G8 было ошибкой. Он добавил, что российский лидер Владимир Путин не хочет разговаривать ни с кем из западных политиков из-за их политического курса и оскорблений в адрес Москвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила по складу дронов в Киеве. «Наводчиком» на цель оказался украинский волонтер

    У москвичей появилась возможность избежать набора лишнего веса

    В Госдуме заявили об игнорировании Трампом Зеленского

    Задержанных полицией в российском регионе цыганских баронов отпустили

    Двое мужчин получили условный срок за избиение подростков и показ им ягодиц

    Стала известна дата выхода новой части «Ведьмака» в России

    Зеленский прибыл на саммит G7

    Полицейский с тремя сообщниками похитили россиянина и вымогали у него миллион рублей

    США усомнились в способности Израиля уничтожить ядерную программу Ирана

    Два человека погибли при ударе ВСУ по российскому региону

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости